Алтайские полицейские задержали угонщика

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:31:09+03:00

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У жителя поселка Первомайский Романовского района угнали автомобиль ВАЗ-2121. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщает краевое управление МВД.

Проснувшись утром, сельчанин не обнаружил машину, которую с вечера поставил во дворе дома. Дверь автомобиля была не заперта, а ключи и документы находились в салоне. В баке было около двадцати литров бензина.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. К угону оказался причастен 21-летний житель одного из сел соседнего Завьяловского района. Парень гостил в поселке у родственника.

- Как было установлено в ходе разбирательства, молодой человек вместе со своим приятелем на чужом автомобиле поехал в одно из соседних сел в гости к подруге.Транспортное средство с пустым бензобаком впоследствии было обнаружено на одной из проселочных дорог, в двух километрах от поселка Первомайский. Сотрудники следственно-оперативной группы провели его осмотр, - отмечают в ведомстве.

По факту угона возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU