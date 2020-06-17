2020-06-17T13:50:32+03:00
Общество

Лжесотрудник банка выманил у жительницы Барнаула более 260 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле женщина хотела защитить свою карту, а в итоге потеряла крупную сумму, сообщает краевое управление МВД.

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району Барнаула обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что мужчина, представившийся сотрудником банка, в телефонном разговоре пояснил, что с банковской карты была попытка списания денег.

Для того чтобы отменить операцию, заверил он, необходимо было продиктовать персональные данные карты. После того как девушка озвучила необходимые сведения, с ее счёта было списано более 260 тыс рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта», - отмечают в ведомстве.

Полицейские напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным личные данные, данные банковских карт, поступившие в смс-сообщениях коды, а также выполнять какие-либо действия под их диктовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Бийска хотела получить бонус к пенсии и потеряла более 130 тысяч рублей

Женщина получила заманчивое предложение в соцсети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лжесотрудник банка выманил у жительницы Барнаула более 260 тысяч рублей
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Житель Алтайского края вломился в чужой дом
ВТБ Лизинг реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 43
Гулявший с котенком житель Алтайского края задержал грабителя
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 1920
На социально-экономическое развитие Алтайского края выделили более 5 млрд рублей
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 3010
Разработку проекта выделенных полос для общественного транспорта начали в Барнауле
В Алтайском крае пожарные спасли из задымленного дома женщину
На Алтае в результате ДТП погиб мотоциклист
Куда поступать? В регионах заработал помощник абитуриента
В АлтГТУ открыли набор на новую образовательную программу «Мировая экономика»
Ревнивая жительница Алтайского края выложила в сеть интимные снимки соперницы
Пьяный водитель врезался в здание в Бийске
Жительницу Барнаула обманули при продаже дома
В Алтайском крае сын поджег мать во время застолья
В Барнауле пропала женщина в черном свитере и белых сланцах
В историческом центре Барнаула появились стенды и стелы с информацией о туробъектах
На проспекте Калинина в Барнауле устраняют коммунальную аварию
В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеля
В Барнауле скончался участник Курской битвы Павел Воронов