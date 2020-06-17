Лжесотрудник банка выманил у жительницы Барнаула более 260 тысяч рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:50:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле женщина хотела защитить свою карту, а в итоге потеряла крупную сумму, сообщает краевое управление МВД.

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району Барнаула обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что мужчина, представившийся сотрудником банка, в телефонном разговоре пояснил, что с банковской карты была попытка списания денег.

Для того чтобы отменить операцию, заверил он, необходимо было продиктовать персональные данные карты. После того как девушка озвучила необходимые сведения, с ее счёта было списано более 260 тыс рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта», - отмечают в ведомстве.

Полицейские напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным личные данные, данные банковских карт, поступившие в смс-сообщениях коды, а также выполнять какие-либо действия под их диктовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Бийска хотела получить бонус к пенсии и потеряла более 130 тысяч рублей

Женщина получила заманчивое предложение в соцсети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU