2020-06-17T13:08:19+03:00
Общество

ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%

Всего с начала действия программы в банк подано 30,4 тыс. заявок на 88 млрд рублей
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ВТБ за два месяца работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» помог заключить клиентам 12 тыс. сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 млрд рублей. В первой половине июня ВТБ оформил 3,6 тыс. кредитов на 9,8 млрд рублей. Всего с начала действия программы в банк подано 30,4 тыс. заявок на 88 млрд рублей.

По итогам двух месяцев действия программы наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Республике Татарстан и Тюменской области. Средняя сумма кредита составляет около 2,7 млн рублей.

«ВТБ моментально реагирует на предложения Правительства и Президента, реализуя для клиентов все меры поддержки. За два месяца работы по программе уже десятки тысяч российских граждан приобрели собственную недвижимость по одной из самых низких ставок. Госсубсидирование позволило поддержать не только клиентов, но и строительную отрасль, и это особенно важно в изменившихся экономических условиях. Считаем, что число потенциальных клиентов программы должно быть расширено, поэтому ранее приняли решение снизить размер первого взноса по программе до 15%, сделав ее доступнее для широкого круга заёмщиков», – заявил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ начал принимать заявки по программе господдержки со ставкой 6,5% годовых первым из игроков рынка – 17 апреля. 20 апреля клиенты уже заключили сделки на приобретение квартир в новостройках по льготным условиям. С 10 июня банк в рамках программы снизил размер первого взноса с 20 до 15%. По новым условиям ВТБ принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5%.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос в ВТБ установлен на уровне от 15%, срок ипотеки – до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. За апрель доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных для банка 28,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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