Житель Алтайского края вломился в чужой дом
Жителя Первомайского района будут судить по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, все произошло вечером в январе 2020 года в одном из сел Первомайского района. Пьяный мужчина решил зайти в гости к местному жителю. В ходе возникшего конфликта из-за незначительного повода знакомые поссорились, затем произошла драка. Хозяин дома выгнал гостя из дома, но мужчина, желая продолжить разговор, незаконно проник в его жилище.
В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU