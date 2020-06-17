Гулявший с котенком житель Алтайского края задержал грабителя
В Новоалтайске из рук женщины пытались вырвать сумку. К счастью, грабителя задержал молодой человек, который гулял с котенком, сообщает краевое управление МВД.
64-летняя жительница Новоалтайска получила в банке пенсию и возвращалась домой. На одной из улиц горожанку настиг незнакомец, который пытался выхватить из ее рук сумку. Одна из прохожих, ставшая свидетельницей этого, сразу же позвонила в полицию.
Неподалеку с котенком гулял молодой человек, который и заметил конфликт. Парень догнал злоумышленника, задержал его и передал прибывшему экипажу вневедомственной охраны Росгвардии.
Полицейские выяснили, что грабеж пытался совершить 57-летний житель Новоалтайска. По предварительной информации, он знал пенсионерку, которую хотел ограбить. Также ему было известно, что она возвращалась домой с деньгами. В сумке у потерпевшей на тот момент лежали 8200 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU