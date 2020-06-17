2020-06-17T11:52:50+03:00
Происшествия

Гулявший с котенком житель Алтайского края задержал грабителя

Полицейские возбудили уголовное дело
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Котенок.Котенок.Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Изменить размер текста:

В Новоалтайске из рук женщины пытались вырвать сумку. К счастью, грабителя задержал молодой человек, который гулял с котенком, сообщает краевое управление МВД.

64-летняя жительница Новоалтайска получила в банке пенсию и возвращалась домой. На одной из улиц горожанку настиг незнакомец, который пытался выхватить из ее рук сумку. Одна из прохожих, ставшая свидетельницей этого, сразу же позвонила в полицию.

Неподалеку с котенком гулял молодой человек, который и заметил конфликт. Парень догнал злоумышленника, задержал его и передал прибывшему экипажу вневедомственной охраны Росгвардии.

Полицейские выяснили, что грабеж пытался совершить 57-летний житель Новоалтайска. По предварительной информации, он знал пенсионерку, которую хотел ограбить. Также ему было известно, что она возвращалась домой с деньгами. В сумке у потерпевшей на тот момент лежали 8200 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае пожарные спасли из задымленного дома женщину

Женщина была без сознания (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гулявший с котенком житель Алтайского края задержал грабителя
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 1920
На социально-экономическое развитие Алтайского края выделили более 5 млрд рублей
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 3010
Разработку проекта выделенных полос для общественного транспорта начали в Барнауле
В Алтайском крае пожарные спасли из задымленного дома женщину
На Алтае в результате ДТП погиб мотоциклист
Куда поступать? В регионах заработал помощник абитуриента
В АлтГТУ открыли набор на новую образовательную программу «Мировая экономика»
Ревнивая жительница Алтайского края выложила в сеть интимные снимки соперницы
Пьяный водитель врезался в здание в Бийске
Жительницу Барнаула обманули при продаже дома
В Алтайском крае сын поджег мать во время застолья
В Барнауле пропала женщина в черном свитере и белых сланцах
В историческом центре Барнаула появились стенды и стелы с информацией о туробъектах
На проспекте Калинина в Барнауле устраняют коммунальную аварию
В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеля
В Барнауле скончался участник Курской битвы Павел Воронов