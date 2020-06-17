2020-06-17T12:43:05+03:00
Общество

ВТБ Лизинг реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств

С 1 ноября все новые транспортные средства будут выпускаться на рынок с только с электронными паспортами
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ВТБ Лизинг продолжает цифровизацию бизнеса и первым на лизинговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП).

Соглашение о введении единых форм паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники и организации систем электронных паспортов вступило в силу на территории государств-членов ЕАЭС. С 1 ноября 2020 г. все новые транспортные средства будут выпускаться на рынок с только с электронными паспортами. Сейчас в России уже оформлено более 700 000 электронных паспортов, из них более 2500 автомобилей с электронными ПТС находятся в парке АО ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ).

Компания поддерживает законодательную инициативу по переходу на электронные паспорта транспортных средств и принимает участие в рыночной активности по улучшению процесса работы с ними, а также прикладывает все возможные усилия по поддержанию «цепочки» собственников в СЭП.

Благодаря интеграции автоматизирован процесс перехода права собственности от поставщика к лизинговой компании, а в момент окончания договора лизинга - к клиенту или третьему лицу: подтверждение прав собственности происходит в автоматическом режиме через CRM ВТБ Лизинг. На стороне ВТБ Лизинг дополнительно реализована сверка данных с данными в СЭП для корректного оформления документации на ТС.

Благодаря этому техническому решению процесс оформления перехода права собственности в СЭП будет проходить в 8-9 раз быстрее, что позволит компании высвободить ресурсы для новых проектов по развитию.

«Новый функционал - это очередной шаг компании в направлении цифровизации бизнеса. Мы стремимся стать не только надёжным, но и удобным партнером для наших клиентов. Отвечая на запрос времени, активно переводим процессы в электронную среду, интегрируя их с национальными сервисами для быстрого и максимально точного обмена информацией в интересах наших клиентов», - отмечает операционный директор ВТБ Лизинг Сергей Маринич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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