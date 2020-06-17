2020-06-17T12:37:47+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 43

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по состоянию на 17 июня мая умерло 43 человека с коронавирусом, в том числе 22 случая от COVID-19, 18 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован один смертельный случай. COVID-19 не отнесен к причинам смерти.

Напомним, растет и число зараженных коронавирусом в регионе. За минувшие сутки оно выросло на 71 человека и составило 3010 случая инфицирования.

Из всех выявленных случаев: 141 имеет завозной характер (2 – из-за рубежа), 2005 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 316 – у больных внебольничной пневмонией, 820 – у заболевших ОРВИ, в 1874 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодняшний день 45, на аппарате ИВЛ – 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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