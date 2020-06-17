Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 1920
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 17 июня года увеличилось еще на 136 человек и составило 1920.
Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 71 и составило 3010.
Новые случаи выявили в Барнауле – 42 человека, Рубцовске – 8, Бийске – 7, Алейске – 3, Новоалтайске – 3, Тальменском районе – 2, Шипуновском районе – 2, Славгороде – 1, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по одному.
В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 790 человек, закончено наблюдение и самоизоляция у 30450 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU