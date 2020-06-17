В Алтайском крае пожарные спасли из задымленного дома женщину

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:10:13+03:00

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В селе Угловское произошел пожар в частном доме. К моменту прибытия спасателей внутри жилища было плотное задымление, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По словам соседей, в доме могли находиться хозяева жилища и несовершеннолетние дети. Пожарные сразу же направились внутрь и заметили в коридоре 36-летнюю женщину, которая была уже без сознания.

-Пожарные эвакуировали ее из опасной зоны на свежий воздух и передали бригаде медиков. Помощь пострадавшей была оказана своевременно, - отметил начальник 37-й пожарно-спасательной части Владимир Тругумбаев.

В результате пожара огнем повреждена мебель внутри дома на площади около двух квадратных метров. Возгорание ликвидировали за несколько минут. По предварительной оценке специалистов, причиной случившегося стала неосторожность при курении.

В МЧС отмечают, что всего за прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 35 пожаров, в ликвидации которых были задействованы 235 человек человек и 76 единиц техники. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, - одна из наиболее частых причин возникновения пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU