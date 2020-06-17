Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 3010

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:29:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 17 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 17 июня 2020 года выросло на 71 человека и составило 3010 случаев инфицирования, в том числе 309 детей до 17 лет включительно.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали в Барнауле – 42 человека, Рубцовске – 8, Бийске – 7, Алейске – 3, Новоалтайске – 3, Тальменском районе – 2, Шипуновском районе – 2, Славгороде – 1, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по одному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из всех выявленных случаев: 141 имеет завозной характер (2 – из-за рубежа), 2005 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 316 – у больных внебольничной пневмонией, 820 – у заболевших ОРВИ, в 1874 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU