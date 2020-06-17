На социально-экономическое развитие Алтайского края выделили более 5 млрд рублей
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Алтайскому краю средств на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Общий объем финансирования из федерального бюджета на 2020-2024 годы составит 5 млрд рублей и 50 млн рублей за счет средств краевого бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2020 году 303 млн рублей направят на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования. На докапитализацию Фонда развития Алтайского края направят 101 млн рублей, а Фонда микрозаймов - 202 млн рублей.
Также за счет ресурсных возможностей программы построят школу в микрорайоне Спутник Барнаула, где сейчас отсутствует общеобразовательное учреждение. В строящихся жилых кварталах 2012 и 2036 получит развитие инженерная и дорожная инфраструктура.
Кроме того, часть средств программы направят на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU