2020-06-17T10:11:46+03:00
Общество

Разработку проекта выделенных полос для общественного транспорта начали в Барнауле

Разработку документации планируют завершить не позднее 28 июля
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
В автобусе.В автобусе.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле приступили к разработке проектов по обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы по итогам конкурса будет выполнять компания "Вектор” из Санкт-Петербурга. В пресс-службе отметили, что создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность для пассажиров, особенно в утренний и вечерний часы пик.

- Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается. Поэтому и было принято решение о проведении работ по разработке документации на устройство выделенных полос для движения общественного транспорта с учетом обоснованности их внедрения, - сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Рассмотрят возможность создания выделенных полос на участках проспектов Строителей, Ленина, Павловского тракта, улицы Малахова. Специалисты проведут обследование указанных участков дорог, анализ обоснованности организации выделенных полос движения маршрутного транспорта с использованием существующих методик.

Кроме того, компания должна разработать принципиальную схему организации выделенных полос и обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках. Разработку документации планируют завершить не позднее 28 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае в результате ДТП погиб мотоциклист

Полицейские проводят проверку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гулявший с котенком житель Алтайского края задержал грабителя
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 1920
На социально-экономическое развитие Алтайского края выделили более 5 млрд рублей
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 17 июня 2020 года составило 3010
Разработку проекта выделенных полос для общественного транспорта начали в Барнауле
В Алтайском крае пожарные спасли из задымленного дома женщину
На Алтае в результате ДТП погиб мотоциклист
Куда поступать? В регионах заработал помощник абитуриента
В АлтГТУ открыли набор на новую образовательную программу «Мировая экономика»
Ревнивая жительница Алтайского края выложила в сеть интимные снимки соперницы
Пьяный водитель врезался в здание в Бийске
Жительницу Барнаула обманули при продаже дома
В Алтайском крае сын поджег мать во время застолья
В Барнауле пропала женщина в черном свитере и белых сланцах
В историческом центре Барнаула появились стенды и стелы с информацией о туробъектах
На проспекте Калинина в Барнауле устраняют коммунальную аварию
В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеля
В Барнауле скончался участник Курской битвы Павел Воронов