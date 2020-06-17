Разработку проекта выделенных полос для общественного транспорта начали в Барнауле

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:11:46+03:00

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В Барнауле приступили к разработке проектов по обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы по итогам конкурса будет выполнять компания "Вектор” из Санкт-Петербурга. В пресс-службе отметили, что создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность для пассажиров, особенно в утренний и вечерний часы пик.

- Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается. Поэтому и было принято решение о проведении работ по разработке документации на устройство выделенных полос для движения общественного транспорта с учетом обоснованности их внедрения, - сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Рассмотрят возможность создания выделенных полос на участках проспектов Строителей, Ленина, Павловского тракта, улицы Малахова. Специалисты проведут обследование указанных участков дорог, анализ обоснованности организации выделенных полос движения маршрутного транспорта с использованием существующих методик.

Кроме того, компания должна разработать принципиальную схему организации выделенных полос и обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках. Разработку документации планируют завершить не позднее 28 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU