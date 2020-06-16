Когда Алтайский край может перейти к следующему этапу снятия коронавирусных ограничений

Пока Алтайский край не готов перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. О том, почему сейчас это невозможно и когда может произойти, на пресс-конференции 15 июня рассказала Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.

За прошлую неделю в Алтайском крае ежедневно регистрировали от 66 до 72 случаев заболевания коронавирусом. Ежедневные темпы прироста составили от 2,5 до 3%, что превышает среднероссийский показатель. Он составляет 1,7%

- Пока говорить о существенном снижении уровня заболеваемости не приходится, так же, как мы и не говорим о взрывном характер распространения. В связи с этим пока по итогам оценки эпидситуации речи о введении дополнительных ограничительных мероприятий либо дальнейшем их снятии не ведется, - отметила Ульяна Калинина.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Она добавила, что эпидситуацию в крае продолжат оценивать в динамике. Решение будут принимать по результатам следующей недели в зависимости от эпидобстановки. Замруководителя регионального Роспотребнадзора отметила - чтобы Алтайский перешел ко второму этапу как можно скорее, жителям региона и юрлицам следует соблюдать все меры, предписанные действующими нормативными документами.

- Мы с вами видим, что все-таки большая часть населения не соблюдает ни масочный, ни противоэпидемический режим, ни режим самоизоляции. Предписанные им меры не соблюдают и отдельные юрлица, которые оказывают услуги. Например, обслуживают население без масок. На сегодняшний день нужно каждому начать с себя, просто-напросто соблюдать те меры, которые уже есть. Тогда мы сможем максимально рано выйти из режима всех ограничительных мероприятий, - резюмировала Калинина.

Первый этап

Напомним, 7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе первого этапа снятия ограничений в Алтайском крае. Жители края могут беспрепятственно посещать салоны красоты и парикмахерские, ходить в непродовольственные магазины (правда, с некоторыми ограничениями), тренироваться на свежем воздухе, но только в паре, либо семьей и не используя уличные тренажеры. А вот занятия в бассейне по-прежнему под запретом. Подробнее об указе можно прочитать здесь.

Люди в масках.Фото: Олег УКЛАДОВ

COVID-19 в регионе

По данным на 15 июня, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 72 случая и составило 2867 (в том числе 298 детей до 17 лет).

Как сообщает оперштаб региона, наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки выявили в Барнауле – 54 человека, еще по три случая в Первомайском и Советском районах, в Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском и Тальменском районах – по два случая. В Благовещенском и Косихинском районе – по одному инфицированному.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрирован один смертельный случай, напрямую не связанный с COVID-19. К счастью, растет и число выздоровевших. В настоящее время общее число вылечившихся составляет 1643 человек.

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