2020-06-17T08:20:55+03:00
Происшествия

На Алтае в результате ДТП погиб мотоциклист

Полицейские проводят проверку
САНТАЛОВ Константин
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На Алтае в результате ДТП погиб мотоциклистНа Алтае в результате ДТП погиб мотоциклистФото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
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В Республике Алтай вечером 16 июня произошла авария, в результате которой погиб мотоциклист, пишет ГУ МВД России по региону.

Все случилось около 19 часов на 6 километре дороги «Усть-Кан-Озерное». Предварительно установлено, что 31-летний местный житель сель за руль мотоцикла Racer RC-300. Прав у него не было. При движении со стороны села Усть-Кан в направлении Озерного сельчанин не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого мотоцикл наехал на сигнальный столб.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Там, не приходя в сознание, он скончался.

В настоящее время по факту ДТП проводят проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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