Пьяный водитель врезался в здание в Бийске

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:52:55+03:00

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В Бийске 16 июня автомобиль Toyota Sprinter врезался в другую машину, а потом в здание. За рулем иномарки был пьяный водитель, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на улице Трофимова в районе дома 31. По предварительным данным, пьяный 57-летний водитель управлял автомобилем Toyota Sprinter и допустил наезд на стоящую машину Mazda Capella. После этого Toyota продолжила движение и врезалась в здание по на улице Трофимова.

В результате аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб транспортным средствам.

- Водитель Toyota Sprinter был оформлен по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), автомобиль помещен на штрафстоянку, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU