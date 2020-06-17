2020-06-17T07:38:59+03:00
Общество

В АлтГТУ открыли набор на новую образовательную программу «Мировая экономика»

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Фото предоставлено АлтГТУФото предоставлено АлтГТУ
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Институт экономики и управления Алтайского государственного технического университета открыл набор на обновленную образовательную программу «Мировая экономика». Программу реализует кафедра международных экономических отношений.

Решение о возобновлении набора было принято по просьбе партнеров технического университета – регионального частного бизнеса, банковских структур, российских представительств транснациональных корпораций и международных организаций, заинтересованных в специалистах данного профиля.

«Это уникальная программа, где наряду с базовыми экономическими дисциплинами студенты изучают мировую экономику, международные экономические отношения, международные валютно-финансовые отношения, внешнеэкономическую деятельность, HR-менеджмент, Digital маркетинг, бизнес-курс иностранного языка, а также курсы, посвященные проблемам международного бизнеса, торговой политики Китая, стран АТР и европейских стран, таможенного регулирования, конъюнктуры мировых рынков», – отмечают в институте экономики и управления АлтГТУ.

Обязательным иностранным языком для изучения является английский, второй язык предлагается выбрать студенту самостоятельно (английский, китайский, немецкий, французский).

Как отмечают в институте, уровень подготовки позволяет выпускникам продолжать обучение на ведущих магистерских программах по мировой экономике или международному бизнесу в России и за рубежом. Кроме того, студенты, обучающиеся на данном профиле, смогут принять участие в программах двойного диплома и программах обмена, реализуемых АлтГТУ совместно с вузами Китая и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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