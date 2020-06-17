2020-06-17T07:34:01+03:00
Происшествия

Ревнивая жительница Алтайского края выложила в сеть интимные снимки соперницы

Теперь женщину ждет суд
САНТАЛОВ Константин
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Суд.Суд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жительницу Рубцовска буду судить по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни. Женщина разместила в сети чужие интимные снимки, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, с августа по октябрь 2019 года женщина находила в телефоне своего мужа фотографии интимного содержания. Из-за ревности к сопернице она скопировала их себе на смартфон и разместила в одной из социальных сетей. Посмотреть снимки мог любой желающий.

-Таким образом, женщина осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, тем самым нарушила ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, - отмечают в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. Женщина от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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