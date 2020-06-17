В Алтайском крае сын поджег мать во время застолья

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:00:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае 42-летнего мужчину приговорили к серьезному сроку за поджог родной матери. Женщина скончалась, сообщает краевой Следком.

Все произошло в феврале 2020 года в одном из сел Мамонтовского района. По данным следствия и суда, мужчина пришел в дом односельчанина, где увидел свою мать, которая выпивала. Сын присоединился к застолью, но через некоторое время между родственниками произошла словесная ссора.

- В ходе конфликта осужденный взял пластиковую бутылку с дизельным топливом и облил данной жидкостью свою 59-летнюю мать, а затем поджег ее. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении, - отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина свою вину признал частично. Он настаивал на том, что не желал смерти матери и после поджога предпринял меры к ее спасению. Однако данная версия была опровергнута собранными доказательствами.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеля

Мужчина находился в нетрезвом состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU