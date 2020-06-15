2020-06-15T05:28:14+03:00
Происшествия

В Барнауле задержали водителя маршрутки с «шаткой походкой»

При этом в салоне находились пассажиры
Анна СЕМИНА
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На, предположительно пьяного водителя, составили протокол (фото: Инцидент Барнаул)На, предположительно пьяного водителя, составили протокол (фото: Инцидент Барнаул)
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В воскресенье, 14 июня, полицейские остановили городскую маршрутку, из которой вышел водитель с шаткой походкой.

Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, маршрутку №18 попросили прижаться к обочине в районе дома №35 на улице Солнечная поляна.

- Вышедший из нее водитель имел шаткую походку, как предположил очевидец, тот мог находится в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает источник инфорации.

Спустя некоторое время, пока велся разбор ситуации, приехал второй водитель, а на первого составили протокол. Статья не уточняется. Примечательно, что автобус находился на маршруте и в салоне были пассажиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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