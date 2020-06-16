2020-06-16T15:11:54+03:00
Происшествия

В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеля

Мужчина находился в нетрезвом состоянии
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеляВ Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеляФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле задержали 38-летнего местного жителя по обвинению в попытке убийства. По данным следствия, он облил неприятеля бензином и поджег.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, 14 июня этого года на одном из городских рынков поссорились два барнаульца, находящихся в нетрезвом состоянии. Конфликт произошел из-за незначительного повода. В какой-то миг один из них взял бензин, облил неприятеля и поджег. Потерпевшего мужчину увезли с места происшествия в больницу, где он до сих пор проходит интенсивное лечение.

Подозреваемому уже предъявили обвинение в попытке убийства своего оппонента. В скором времени будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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