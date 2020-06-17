В Барнауле пропала женщина в черном свитере и белых сланцах
В Барнауле 11 июня пропала 58-летняя Татьяна Зеленцова, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшей:
- рост 152 сантиметра,
- нормального телосложения,
- волосы светлые,
- глаза голубые.
Была одета:
- черный свитер,
- зеленые брюки,
- зеленая водолазка,
- белые сланцы
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15 июня, алтайские спасатели провели поисковую операцию: во время отдыха у водоема потерялся двухлетний мальчик. Эта история едва не привела к трагедии. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что взрослые с детьми отдыхали на берегу водоема. В какой-то момент дети остались играть и воды без присмотра родителей. В итоге самого младшего не досчитались.
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ИСТОЧНИК KP.RU