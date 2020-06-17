2020-06-17T04:30:39+03:00
Общество

В Барнауле пропала женщина в черном свитере и белых сланцах

Волонтерам нужна помощь добровольцев
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Пропавшая женщина.Пропавшая женщина.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Барнауле 11 июня пропала 58-летняя Татьяна Зеленцова, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшей:

- рост 152 сантиметра,

- нормального телосложения,

- волосы светлые,

- глаза голубые.

Была одета:

- черный свитер,

- зеленые брюки,

- зеленая водолазка,

- белые сланцы

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15 июня, алтайские спасатели провели поисковую операцию: во время отдыха у водоема потерялся двухлетний мальчик. Эта история едва не привела к трагедии. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что взрослые с детьми отдыхали на берегу водоема. В какой-то момент дети остались играть и воды без присмотра родителей. В итоге самого младшего не досчитались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухлетний ребенок потерялся в Алтайском крае

Его нашли живым, медицинская помощь не потребовалась (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Барнаула обманули при продаже дома
В Алтайском крае сын поджег мать во время застолья
В Барнауле пропала женщина в черном свитере и белых сланцах
В историческом центре Барнаула появились стенды и стелы с информацией о туробъектах
На проспекте Калинина в Барнауле устраняют коммунальную аварию
В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге неприятеля
В Барнауле скончался участник Курской битвы Павел Воронов
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Главу Славгорода сняли с должности
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Глава алтайского избиркома пообещала проверить информацию о принудительном голосовании по поправкам на предприятиях
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 42
В минздраве рассказали, почему из онкоцентра «Надежда» выписали ковидных больных
Более 50 заявлений подали в первый день работы приёмной комиссии АлтГТУ
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 1784
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 2939
Смертность снижается в Алтайском крае
В Барнауле сотрудник автомагазина попался на мошенничестве
В Барнауле появится новый арт-объект и контейнеры для раздельного сбора мусора
Двухлетний ребенок потерялся в Алтайском крае
«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков
Барнаульский школьник разработал мобильный путеводитель по исторической части города
Эпидемиологическая обстановка не повлияла на ход ремонтов электросетевого комплекса
Алтайские спасатели предупредили жителей края о высокой пожароопасности
Активность клещей в Алтайском крае пошла на спад
Барнаульские офтальмологи впервые пересадили донорскую роговицу
В Барнауле перенастроили светофор на перекрестке Космонавтов-Солнечная Поляна