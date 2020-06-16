2020-06-16T16:11:16+03:00
Звезды

В историческом центре Барнаула появились стенды и стелы с информацией о туробъектах

Их установили в части города, где проходят экскурсии
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В исторической части Барнаула установили 16 информационных стендов и 18 стелВ исторической части Барнаула установили 16 информационных стендов и 18 стелФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В исторической части Барнаула установили 16 информационных стендов и 18 стел. На каждом из них представлена информация об объектах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, стелы установили на перекрестках, где проходят основные экскурсионные маршруты. Там размещены фотографии, фрагменты карты города, а также справки об улице. Вся информация предоставлена на русском и английском языках. Кроме того, на карте обозначена геометка, объекты культурного наследия, музеи, театры, сувенирные магазины, торговые центры, кафе и рестораны, медцентры.

Стенды с историческими фото установили возле архитектурных памятников. Справочная информация на них также представлена на двух языках.

- На стендах и стелах нанесены QR-коды, считав которые при помощи смартфона, можно перенестись на электронную версию самостоятельного экскурсионного маршрута «Узнай Барнаул сам». Кроме того, в Нагорном парке и на набережной реки Оби установили стойки с правилами поведения на территории отдыха, - отметили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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