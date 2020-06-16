Барнаульский школьник разработал мобильный путеводитель по исторической части города

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:23:48+03:00

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Пятиклассник из Барнаула Андрей Овсянников разработал мобильный путеводитель по историческому центру города. С приложением уже можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Как пишут «Вести 22», экскурсия в виртуальном формате – удобный и бесплатный вариант. Ребенок занимается в технопарке «Кванториум». Именно там ему и пришла идея разработать приложение с картой туробъектов. Разработкой, кстати, заинтересовалась мэрия и предложила разместить оцифрованный маршрут на своем сайте. Ознакомиться с ним можно, перейдя в раздел «Туризм». Приложение доступно под названием «Узнай Барнаул сам».

– Я сам по образованию программист, поэтому мне близка эта тема, и я поддерживаю, поощряю, помогаю. Он сам изучает Интернет, читает справочники и многое может сделать того, что не умею делать я, – рассказал отец мальчика Александр Овсянников.

Кстати, вскоре перейти к карте можно будет с помощью QR-кодов со ссылкой, размещенных на улицах краевой столицы. Как и карта мальчика, стенды будут представлены на русском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU