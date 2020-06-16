2020-06-16T05:23:48+03:00
Туризм

Барнаульский школьник разработал мобильный путеводитель по исторической части города

С помощью него туристы смогут познакомиться с ключевыми объектами краевой столицы
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Барнаульский школьник разработал мобильный путеводительБарнаульский школьник разработал мобильный путеводитель
Изменить размер текста:

Пятиклассник из Барнаула Андрей Овсянников разработал мобильный путеводитель по историческому центру города. С приложением уже можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Как пишут «Вести 22», экскурсия в виртуальном формате – удобный и бесплатный вариант. Ребенок занимается в технопарке «Кванториум». Именно там ему и пришла идея разработать приложение с картой туробъектов. Разработкой, кстати, заинтересовалась мэрия и предложила разместить оцифрованный маршрут на своем сайте. Ознакомиться с ним можно, перейдя в раздел «Туризм». Приложение доступно под названием «Узнай Барнаул сам».

– Я сам по образованию программист, поэтому мне близка эта тема, и я поддерживаю, поощряю, помогаю. Он сам изучает Интернет, читает справочники и многое может сделать того, что не умею делать я, – рассказал отец мальчика Александр Овсянников.

Кстати, вскоре перейти к карте можно будет с помощью QR-кодов со ссылкой, размещенных на улицах краевой столицы. Как и карта мальчика, стенды будут представлены на русском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двухлетний ребенок потерялся в Алтайском крае
«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков
Барнаульский школьник разработал мобильный путеводитель по исторической части города
Эпидемиологическая обстановка не повлияла на ход ремонтов электросетевого комплекса
Алтайские спасатели предупредили жителей края о высокой пожароопасности
Активность клещей в Алтайском крае пошла на спад
Барнаульские офтальмологи впервые пересадили донорскую роговицу
В Барнауле перенастроили светофор на перекрестке Космонавтов-Солнечная Поляна
Двух подростков приговорили к колонии за убийство двух мужчин
Приемная кампания в вузы стартовала в Алтайском крае
Спасатели нашли тело утонувшей в Алее 8-летней девочки
Россельхозбанк отмечает 20-летие
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 41
На Алтае дорожники соединяют село Акулово с райцентром
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 1643
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 2867
Выработка предприятий СГК в мае снизилась на треть
Влюбленный в медика селянин, пытался инсценировать разбойное нападение
Руководство Диагностического центра Алтайского края рассчиталось с сотрудниками
Служебная собака помогла найти вора в Барнауле
В Республике Алтай выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом
Алтай-Кокс помогает нуждающимся в период пандемии COVID-19
Ученые АлтГТУ разработали новую технологию получения пищевых добавок
Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода
В Барнауле задержали водителя маршрутки с «шаткой походкой»
Бийчане открыли официально закрытый пляжный сезон
В Барнауле продают очень красивый коттедж за 32 млн рублей
Барнаульский учитель победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего»