2020-06-16T13:19:15+03:00
Политика

Главу Славгорода сняли с должности

Его подозревают в многомилионной взятке
Анна СЕМИНА
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Задержание Сергея Горбунова Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"Задержание Сергея Горбунова Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"
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Славгородские депутаты на сессии 16 июня отстранили от занимаемой должности главу администрации города Сергея Горбунова.

Напомним, он был арестован в конце мая по подозрению в получении многомиллионной взятки. Свою вину он отрицать не стал. Изначально временно исполняющим обязанности поставили первого заместителя Горбунова Дмитрия Петракова, однако как сообщает ИА «Банкфакс», официально оставлять его на этом посту не стали, так как ранее он был судим за фальсификацию наркотического уголовного дела.

Сегодня депутаты славгородского Горсобрания единогласно проголосовали за отставку Сергея Горбунова. Исполнение его обязанностей также единогласно было возложено на заместителя Людмилу Подгору.

- Она курирует социальную сферу, в частности, образование, культуру и здравоохранение, - добавляет источник.

Решение не оставлять на посту Петракова даже не рассматривалось, так как изначально он пересел в кресло главы автоматически. Сегодня его кандидатура даже не звучала.

Отметим, в случае Сергея Горбунова на его отставке настоял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 10 июня он направил в адрес Славгородского горсобрания письмо, в котором настоятельно рекомендовал освободить его от занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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