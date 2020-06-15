2020-06-15T07:33:03+03:00
Политика

Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода

Этот вопрос рассмотрят 16 июня
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Задержание Сергея Горбунова Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"Задержание Сергея Горбунова Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"
Изменить размер текста:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посчитал нужным отстранить от занимаемой должности главу Славгорода Сергея Горбунова.

На минувшей неделе глава региона направил в адрес Городского собрания Славгорода письмо, в котором он отмечает, что мэр нарушает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции».

- Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку, - говорится в тексте письма.

Депутаты Городского собрания Славгорода приняли решение рассмотреть данный вопрос на сессии 16 июня. Согласно уставу города, исполняющим обязанности может быть назначен один из действующих заместителей главы.

Напомним, Сергей Горбунов был задержан 29 мая. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток на общую сумму около шести миллионов рублей. Пока еще действующий градоначальник во всем сознался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтай-Кокс помогает нуждающимся в период пандемии COVID-19
Ученые АлтГТУ разработали новую технологию получения пищевых добавок
Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода
В Барнауле задержали водителя маршрутки с «шаткой походкой»
Бийчане открыли официально закрытый пляжный сезон
В Барнауле продают очень красивый коттедж за 32 млн рублей
Барнаульский учитель победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего»
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 40
В Алтайском крае откроют 19 микрореабилитационных центров для детей
В Барнауле разыскивают фальшивомонетчиков
В Барнауле обсерватор для призывников разместят в гостинице «Колос»
Женщина перепутала педали и слетела на машине в реку Обь
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 1470
Штормовой ветер сорвал часть крыши со здания и перекрыл дорогу
Под Барнаулом разбился человек на дельтаплане
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 39
В Алтайском крае вновь перекроют дорогу из-за военных колонн
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 2726
В Барнауле сбили велосипедиста на пешеходном переходе
Спасатели ищут 8-летнюю девочку на реке Алей
Алтайские поисковики передали бланк смертного медальона солдата его родным
Барнаульцы нарисовали граффити в благодарность врачам
День России в Барнауле 2020: во дворах города прошли мобильные концерты
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 37
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 37
В Барнауле на площади Сахарова прошла церемония поднятия флага РФ
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 1317