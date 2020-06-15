Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:33:03+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посчитал нужным отстранить от занимаемой должности главу Славгорода Сергея Горбунова.

На минувшей неделе глава региона направил в адрес Городского собрания Славгорода письмо, в котором он отмечает, что мэр нарушает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции».

- Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку, - говорится в тексте письма.

Депутаты Городского собрания Славгорода приняли решение рассмотреть данный вопрос на сессии 16 июня. Согласно уставу города, исполняющим обязанности может быть назначен один из действующих заместителей главы.

Напомним, Сергей Горбунов был задержан 29 мая. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток на общую сумму около шести миллионов рублей. Пока еще действующий градоначальник во всем сознался.

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ИСТОЧНИК KP.RU