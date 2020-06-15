Пациенты алтайского онкодиспансера привезли коронавирус в районы края

Несколько пациентов Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда» вернулись домой до того, как появились результаты тестов на коронавирус. То, что люди заражены COVID-19, стало известно, когда они уже находились в районах региона. Об этом на пресс-конференции 15 июня сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

- Были случаи, когда больной уезжал в свой район и впоследствии поступал результат лабораторного исследования. Было выявлено 10 таких человек, которые уехали домой на территорию края при наличии положительного результата лабораторного исследования, - заявила Ульяна Калинина.

Она добавила, что противоэпидемические мероприятия проводили в каждом случае по месту проживания. Пациенты и люди, с которыми они контактировали, соблюдали самоизоляцию. Проводили лабораторное обследование, мероприятия в домашнем очаге.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Такие случаи заболевания,в частности, зарегистрировали в Заринске, а также в Мамонтовском, Завьяловском и Рубцовском районах.

- Это как раз такие случаи, когда на момент фиксации основного заболевания и появления коронавирусной инфекции в онкологическом диспансере результатов анализа не было. В тех случаях, когда результат был понятен, перегоспитализировали пациентов, - добавил Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.

Вспышка коронавируса

Напомним, 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции на Никитина, 77 оперативное лечение, как и госпитализация новых пациентов была приостановлена на обеих лечебных базах онкоклиники. Это было необходимо для полномасштабного тестирования медперсонала на COVID-19.

Для онкологических больных заражение COVID-19 намного более опасно, чем риски, связанные с кратковременной отсрочкой противоопухолевого лечения, пояснили в администрации больницы. С 3 июня возобновили плановые операции пациентов.

В онкоцентре снят карантин

С 15 июня в онкодиспансере полностью отменили карантин по коронавирусу. Все закрытые ранее отделения клиники возобновили плановую госпитализацию пациентов, сообщает пресс-служба медучреждения.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее из-за выявление COVID-положительных больных была полностью закрыта клиническая база на Никитина, 77 (два отделения торакальной хирургии, абдоминальной онкологии и опухолей головы и шеи), а также отделения онкоурологии и радиотерапии №2 на клинической базе Змеиногорского тракта.

В течение двух недель здесь поэтапно тестировали медперсонал и выполняли противоэпидемические процедуры. С сегодняшнего дня все эти отделения возобновляют госпитализацию пациентов на хирургическое, лучевое и лекарственное лечение.

Ситуация под контролем

Для профилактики повторной вспышки COVID-19 в краевом онкодиспансере продолжают действовать ограничительные меры.

- На двух базах клиники оборудованы семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов введен обязательный масочный режим. Каждые 3 часа во всех диагностических и лечебных кабинетах, а также местах общего пользования проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами, ежедневно три раза за смену проводится обработка спецраствором входных групп всех корпусов диспансера, - сообщают в пресс-службе онкодиспансера.

Сейчас обязательным условием для госпитализации является наличие отрицательного анализа на COVID-19 не позднее недельного срока давности. Его выполняет направляющая медорганиазция по месту жительства пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда и как алтайские поликлиники будут возвращаться к плановому приему пациентов

Медучреждения региона постепенно приступают к прежнему режиму работы (подробнее)