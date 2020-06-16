2020-06-16T08:41:22+03:00
Общество

Более 50 заявлений подали в первый день работы приёмной комиссии АлтГТУ

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Фото предоставлено АлтГТУФото предоставлено АлтГТУ
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Вчера, 15 июня, в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова дали старт приёмной кампании. В первый день работы в приёмную комиссию технического университета поступило 53 заявления.

«Документы подали выпускники школ прошлых лет, иностранные граждане, в том числе из Казахстана, и те, кто поступает в магистратуру и аспирантуру, – говорит ответственный секретарь приемной комиссии Павел Черданцев. – Первые поступающие подали документы на направления подготовки института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, факультета специальных технологий и факультета информационных технологий».

Напомним, АлтГТУ (включая филиалы) выделено 1848 бюджетных мест по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.

Приём документов в этом году осуществляется дистанционно на сайте приемной комиссии университета. Документы можно подавать в любой день и время.

Секретари приемной комиссии обрабатывают поступившие заявления, консультируют по электронной почте или по телефону, отвечают на вопросы в социальных сетях.

«Документы попадают в промежуточную базу данных, где они проходят первичную обработку, – уточняет Павел Черданцев. – Секретари смотрят, полный ли комплект документов представил абитуриент, оценивают их качество. А затем подтверждают заявление или пишут причину отказа в принятии заявления. И в личном кабинете поступающий видит, какие недочеты ему необходимо устранить, чтобы повторно подать документы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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