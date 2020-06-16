Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 1784

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:22:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года увеличилось еще на 141 случай и составило 1784 пациентов.

Как уточняют в оперативном штабе Алтайского края, из числа тех, кого выписали за последние сутки 134 – это взрослые, а семь – дети. Что касается общего числа инфицированных, то по состоянию на сегодняшний день их 2939. Таким образом, получивших повторный отрицательный тест на COVID-19 гораздо больше. Тем не менее, согласно статистике, вероятнее всего уже завтра регион перешагнет трехтысячную отметку.

Помимо этого за минувшие сутки выросло и число летальных случаев – теперь их 42.

- Зарегистрирован один смертельный случай, точная причина гибели пациента будет установлена в ходе патологоанатомических исследований, - добавляют в оперштабе.

На 16 июня в Алтайском крае количество обследованных на коронавирусную инфекцию превысило 150 тысяч человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 838 человек (в том числе два иностранных гражданина). Сняли с контроля почти 30,5 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU