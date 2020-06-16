2020-06-16T08:09:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 2939

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 16 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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Еще 72 случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском краеЕще 72 случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле по состоянию на 16 июня 2020 года увеличилось на 72 новых случая, и составила 2939 человек, в том числе 303 ребенка в возрасте до 17 лет включительно.

Уже вторые сутки число новых случаев держится на уровне больше 70-ти. За последний отчетный период география выявленных больных выглядит следующим образом:

- В Барнауле выявлено 26 человек, в Тальменском районе – 7, Бийске – 5, в Бийском и Хабарском районе, а также в Рубцовске по четыре случая, в Ребрихинском районе и Новоалтайске – по три случая, в Алейске, Каменском, Курьинском, Смоленском районах – по два больных. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по одному новому инфицированному, - уточняют в оперативном штабе Алтайского края.

Тем временем также зарегистрирован еще один случай летального исхода. Правда точная причина смерти будет установлена только в ходе патологоанатомических исследований. Таким образом, за весь период в Алтайском крае скончалось 42 человека. Из них: 22 случая от COVID-19, 17 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Тяжелобольных в госпиталях края на сегодня 47 пациентов, из них на аппарате ИВЛ – 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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