2020-06-16T06:23:00+03:00
Общество

«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков

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Фото: "Ростелеком"Фото: "Ростелеком"
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Компания «Ростелеком» запустила на территории Сибири новый сервис с доступом к юридическим онлайн-консультациям. Услуга «Ростелеком. Юрист» позволяет в любое время дистанционно запрашивать информацию по правовым вопросам, в том числе получать советы по правилам оформления документов или срокам получения социальных льгот.

Консультации для абонентов «Ростелекома» оказывает «Национальная юридическая служба "Амулекс"», которая более 10 лет предоставляет дистанционные юридические услуги физическим лицам и компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса в России.

«Постепенно все больше услуг переходят в онлайн, и юридическая сфера — не исключение. Это очень удобно, потому что далеко не всегда требуется очная встреча со специалистом. Например, вопросы по правильному расчету транспортного налога, по взысканию алиментов или вступлению в наследство можно уточнить дистанционно. Кроме того, удаленно легко заказать и экспертизу документов для получения социальных льгот: заранее отправить копии оригиналов юристу и получить развернутый ответ в нужные сроки», — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Пользователи сервиса могут составить «Дорожную карту» — план действий для сбора и подачи документов в государственные органы, включая адреса, телефоны и график работы всех структур, в которые необходимо обратиться. Специалисты также помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг, а при необходимости проверят обоснованность и соответствие нормам действующего законодательства РФ отказа в предоставлении льгот.

Подключение новой услуги по тарифу «Личный адвокат» доступно абонентам, у которых подключен домашний телефон от «Ростелекома», а также тем, кто пользуется домашним интернетом или интерактивным ТВ цифрового провайдера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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