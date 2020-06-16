Эпидемиологическая обстановка не повлияла на ход ремонтов электросетевого комплекса

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:08:03+03:00

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В Россети Сибирь подвели предварительные итоги подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2020-2021 годов.

С момента старта ремонтной программы энергетики Алтайского филиала уже выполнили ремонт более трех тысяч километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произвели замену более 600 опор, отремонтировали около 500 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), заменили более 11 тысяч изоляторов на линиях электропередачи. Все эти работы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения региона.

Еще один важный пункт программы: расчистка просек ЛЭП. Всего в этом году в крае запланирована расчистка 1700 гектаров просек. Как отмечают специалисты, «чистые» просеки – залог надежной работы линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий, а такие ситуации в Сибири – не редкость.

Своевременное спиливание деревьев, кустарников под линиями электропередачи не только позволяет обеспечить их надежное функционирование. Это значительно снижает риск возгорания под линиями и являются дополнительным противопожарным средством, так как служат препятствием для развития стихии.

На реализацию ремонтной программы Алтайского филиала направлено почти 500 миллионов рублей. Всего объем финансирования ремонтов в 2020 году в Россети Сибирь составляет почти 3,5 миллиарда рублей.

«Подготовка сетей к зиме, надежное снабжение электричеством городов, сел и предприятий в период пиковых нагрузок – важная задача, которую мы решаем, в том числе, в тесном взаимодействии с главами регионов, напрямую заинтересованными в энергобезопасности своих территорий. В этом году действующие по всему миру карантинные ограничения, конечно, повлияли на графики выполнения ремонтов, однако, отставания удалось избежать. Специалисты Россети Сибирь работают четко по плану, даже с небольшим опережением графика: меняют опоры, изоляторы, провода, ремонтируют распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Заданный темп позволяет обеспечить достойное прохождение подготовки энергосистемы к отопительному сезону», - отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU