2020-06-16T04:38:00+03:00
Общество

Алтайские спасатели предупредили жителей края о высокой пожароопасности

В крае возможно ухудшение лесопожарной обстановки
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В крае возможно ухудшение лесопожарной обстановкиВ крае возможно ухудшение лесопожарной обстановкиФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае с 16 по 19 июня местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). Погода может привести к ухудшению лесопожарной обстановки, не исключено и увеличение числа бытовых пожаров.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили, что в условиях сухой и жаркой погоды нельзя сжигать мусор и сухую траву, также необходимо пресекать аналогичные действия других людей. Выезжая на отдых, не нужно разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, а также позволять детям играть с огнем.

- Возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения, - отметили в управлении.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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