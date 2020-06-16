Активность клещей в Алтайском крае пошла на спад
В Алтайском крае зафиксировали спад активности клещей. С начала сезона с жалобами на присасывание членистоногих в больницы края обратились 7840 человек, более двух тысяч из них – дети до 14 лет.
Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, 4,6% снятых клещей оказались переносчиками вируса клещевого энцефалита, 12,4% - иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим назначили лечение, зараженных среди них нет.
Специалисты отметили, что хоть клещи и стали менее активными, они все еще представляют опасность. Чтобы себя обезопасить, необходимо соблюдать правила при выезде на природу: носить защитную одежду, регулярно проводить осмотр и применять репелленты.
- При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства. Если нет возможности доставить снятое насекомое на исследование, нужно его сжечь. Давить руками клещей нельзя, так как вирус через микротравмы может попасть в организм, - рассказали в управлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
1,5 тысячи человек за неделю покусали клещи на Алтае
Заболевших энцефалитом в крае нет (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU