2020-06-16T04:27:18+03:00
Общество

Активность клещей в Алтайском крае пошла на спад

Кровососы «покусали» уже почти 8 тысяч человек
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Кровососы «покусали» уже почти 8 тысяч человекКровососы «покусали» уже почти 8 тысяч человекФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае зафиксировали спад активности клещей. С начала сезона с жалобами на присасывание членистоногих в больницы края обратились 7840 человек, более двух тысяч из них – дети до 14 лет.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, 4,6% снятых клещей оказались переносчиками вируса клещевого энцефалита, 12,4% - иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим назначили лечение, зараженных среди них нет.

Специалисты отметили, что хоть клещи и стали менее активными, они все еще представляют опасность. Чтобы себя обезопасить, необходимо соблюдать правила при выезде на природу: носить защитную одежду, регулярно проводить осмотр и применять репелленты.

- При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства. Если нет возможности доставить снятое насекомое на исследование, нужно его сжечь. Давить руками клещей нельзя, так как вирус через микротравмы может попасть в организм, - рассказали в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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