2020-05-16T12:42:37+03:00
Общество

1,5 тысячи человек за неделю покусали клещи на Алтае

Заболевших энцефалитом в крае нет
Анна СЕМИНА
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В настоящее время отмечается пик активности клещейВ настоящее время отмечается пик активности клещейФото: Анна СЕМИНА
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За прошедшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали больше полутора тысяч человек.

Если быть точнее, то по данным регионального управления Роспотребназдора, от клещей пострадали 1565 жителей края. Всего же с начала сезона их активности за помощью медиков обращались 3859 человек, из них 1343 – это дети до 14 лет.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - отмечают в ведомстве.

Параллельно с этим продолжается исследование снятых с людей клещей. В 5,8% случаев обнаружен вирус энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших энцефалитом среди них нет.

Как и прогнозировалось ранее, в настоящее время наблюдается пик активности клещей. Он продлится до июня включительно. В связи с этим выезжающим на отдых на природу, настоятельно рекомендуют использовать репелленты – они значительно снижают риск присасывания клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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