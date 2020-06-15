Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 2867

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:02:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 июня 2020 года увеличилось еще на 72 случая и составило 2867 (в том числе 298 детей до 17 лет).

Как сообщает оперативный штаб Алтайского края, наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки выявили в Барнауле – 54 человека, еще по три случая в Первомайском и Советском районах, в Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском и Тальменском районах – по два случая. В Благовещенском и Косихинском районе – по одному инфицированному.

Помимо этого за прошедшие сутки зарегистрирован один смертельный случай, напрямую не связанный с COVID-19.

Выписались за этот же отрезок 44 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 1643 человек.

- Из общего числа инфицированных 133 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 1946 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 295 – у больных внебольничной пневмонией, 736 – у заболевших ОРВИ, в 1836 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодня 46 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15, - уточняют в оперативном штабе.

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Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 279 случаев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU