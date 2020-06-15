В Республике Алтай выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:59:55+03:00

Лабораторно в Республике Алтай подтвердили еще четыре случая COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Республике Алтай за сутки 14 июня было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 279 случаев. Всего за минувшие сутки в республике было обследовано 458 человек.

- Из числа новых выявленных: трое - жители Кош-Агачского района, в том числе ребенок, обследованные как контактировавшие с ранее заболевшими и 93-летний житель города Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевших госпитализировали. Проводится определение круга контактных лиц. За ними также устанавливается медицинское наблюдение.

На сегодняшний день география распространения коронавируса в Республике Алтай выглядит следующим образом: 108 – в Кош-Агачском районе, 73 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 21 – в Улаганском, 20 - в Майминском, 12 – в Онгудайском, 8 – в Усть-Коксинском, 4 – в Шебалинском, 3 – в Усть-Канском, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чоском районе.

По данным ведомства, 134 пациента уже выздоровели.

В общей сложности тест на инфекцию сделали для 26633 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU