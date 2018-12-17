2018-12-17T12:24:11+03:00
Происшествия

Дельтаплан едва не разбился в Барнауле во время жесткой посадки

В результате происшествия пострадал один человек
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Дельтаплан совершил в Барнауле аварийную посадку накануне, 16 декабря. На нем летели двое людей. Один из них после инцидента был госпитализирован в больницу. У него переломы ноги и костей таза.

Как сообщает ТАСС, дельтаплан совершил аварийную посадку в Казенной заимке.

– Дельтаплан совершил жесткую посадку в пригороде Барнаула. По предварительным данным, на нем находились два человека. Один из них после посадки скрылся, второй обратился в медицинское учреждение. Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, – рассказала агентству старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По предварительным данным причиной жесткой посадки мог стать человеческий фактор.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что частный дельтаплан во время полета зацепился за ветви дерева.

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