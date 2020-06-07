2020-06-07T15:27:07+03:00
Происшествия

Легковушка перевернулась в результате ДТП в Барнауле

По предварительным данным, никто не пострадал
Анна СЕМИНА
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ДТП в поселке ЮжномДТП в поселке ЮжномФото: скриншот сайта
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В воскресенье, 7 июня, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из легковушек перевернулась

Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла в поселке Южный, на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева.

Позже в городской Госавтоинспекции подтвердили, что ДТП произошло около 17.40. участниками происшествия стали две иномарки – «Тойота Королла» и «Мазда Демио».

- В результате ДТП пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, - сообщает источник.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также виновника аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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