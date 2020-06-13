Спасатели ищут 8-летнюю девочку на реке Алей

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:50:11+03:00

Ребенок ушел на реку вместе с группой других детей [видео]

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На реке Алей в Алтайском крае 12 июня пропала 8-летняя девочка. Поиски ребенка организовали в окрестностях села Безрукавка Рубцовского района, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" во "ВКонтакте".

Местные жители сообщают, что девочка самостоятельно ушла на реку в составе группы детей. В операции задействованы добровольцы и силы оперативных служб города и ГУ МЧС по Алтайском краю.

В паблике появилось видео с месте происшествия. На нем видно, как водолазы обследуют дно реки.

Поиски девочки в Рубцовском районе..Видео: https://vk.com/incident_rubtsovsk

Полиция и спасатели подтвердили "Толку" факт происшествия. В МЧС склоняются к тому, ребенок утонул: велосипед девочки нашли на берегу реки. Первоначальные поиски результатов пока не дали.

"Поисковые работы продолжились с 9 утра 13 июня. К поискам будут подключены сотрудники ГИМС, водолазы Рубцовского ПСО, полиция, пожарные", – уточнили в алтайском МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU