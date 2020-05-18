В Алтайском крае утонул ребенок
В воскресенье, 17 мая, в Алтайском крае утонул 13-летний мальчик.
Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, ЧП произошло в селе Бураново Тогульсткого района. Мальчик утонул в реке Чумыш.
- По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Алтайскому краю организована доследственная проверка, - отмечают в ведомстве.
На данный момент установлено, что накануне пятеро подростков пошли купаться на реку. При этом взрослых с ними не было. В какой-то момент один из них скрылся под водой. Тело мальчика до сих пор не найдено.
По данному факту проводится проверка. Поисковые работы продолжаются.
В Следственном управлении напоминают, что с приходом теплой погоды дети стали больше времени проводить вблизи водоемов. При этом взрослым необходимо это контролировать и соблюдать правила безопасности. В частности, вода в водоемах еще недостаточно прогрелась, и купаться в ней опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU