2020-05-18T12:11:22+03:00
Происшествия

В Алтайском крае утонул ребенок

Тело его до сих пор не нашли
Анна СЕМИНА
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Ребенок утонул в реке ЧумышРебенок утонул в реке ЧумышФото: Анна СЕМИНА
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В воскресенье, 17 мая, в Алтайском крае утонул 13-летний мальчик.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, ЧП произошло в селе Бураново Тогульсткого района. Мальчик утонул в реке Чумыш.

- По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Алтайскому краю организована доследственная проверка, - отмечают в ведомстве.

На данный момент установлено, что накануне пятеро подростков пошли купаться на реку. При этом взрослых с ними не было. В какой-то момент один из них скрылся под водой. Тело мальчика до сих пор не найдено.

По данному факту проводится проверка. Поисковые работы продолжаются.

В Следственном управлении напоминают, что с приходом теплой погоды дети стали больше времени проводить вблизи водоемов. При этом взрослым необходимо это контролировать и соблюдать правила безопасности. В частности, вода в водоемах еще недостаточно прогрелась, и купаться в ней опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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