Два ребенка утонули во время купания на Алтае

В субботу, 30 мая, в Алтайском крае произошло ЧП: во время отдыха на реке утонули два ребенка.

Трагедия произошла на реке Кулунда в селе Овечкино Завьяловского района. Информация об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступила от местных жителей. По их словам, в реке утонули два мальчика – трех и пяти лет. На место ЧП были направлены водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, психологи Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

На данный момент есть несколько версий произошедшего. Как пишет сайт издания «Светлый путь», трое мальчишек вышли на воду на лодке, из-за сильного ветра она могла перевернуться.

- Одному ребенку удалось выплыть, - сообщает источник.

О произошедшем он сразу же рассказал взрослым. К слову, их-то как раз рядом не оказалось, хотя они должны были быть и тогда остановили бы детей.

- Первого утонувшего мальчика обнаружили сразу. Второго пришлось поискать, и теплилась надежда, что ему удалось спастись, что он выплыл. Но... Увы! – пишет издание.

Тело второго мальчика обнаружили спасатели. В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, следственного комитета, полиции. Также в село уже прибыли психологи для оказания психологической помощи родным погибших малышей. Известно, что дети отдыхали в месте не оборудованном для купания. При этом участок реки, где погибли мальчики, не является традиционным местом отдыха.

По данным регионального главка МЧС, в поисковой операции принимали участие 25 человек: это и полицейские, и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, и представители администрации района и сельсовета, и даже местные жители. Было задействовано восемь единиц техники.

Напомним, это уже второй случай гибели детей на водоемах в этом году. Так 17 мая в реке Чумыш в селе Бураново Тогульсткого района утонул 13-летний мальчик.

Всех этих трагедий можно было бы избежать, если бы рядом с детьми были взрослые. Спасатели еще раз обращаются к родителям: очень важно объяснить и напомнить детям правила безопасного поведения, особенно при нахождении у воды.