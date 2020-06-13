Алтайские поисковики передали бланк смертного медальона солдата его родным
Алтайский поисковой отряд "Ориентир" передал родственникам красноармейца Григория Ширнина его солдатский медальон. Солдат считался пропавшим без вести до прошлого года.
Как сообщает официальный сайт региона, в 2019 году смертный медальон нашего земляка обнаружили бойцы объединенного отряда Мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск". Они вели поисковые работы в Ленинградской области. Бланк медальона представители алтайского отряда "Ориентир" передали внучкам бойца Вере Зиновьевой и Татьяне Феофелактовой, и правнукам Елене и Андрею.
У семьи не было никакой информации о солдате. "Про дедушку мы ничего не знали, и бабушка ничего не рассказывала, старалась обойти эту тему. О пропавших без вести не принято было говорить. Но бабушка его очень ждала", - рассказала Вера Зиновьева.
Григорий Ширнин родился в Бийске в 1902 году. Был призван в ряды Красной армии Зональным районным военным комиссариатом. В 1941 году принимал участие в боевых действиях советских войск на подступах к Ленинграду.
Надпись, содержащая личную информацию о погибшем, была расшифрована практически сразу. Поиск родственников занял почти год, поскольку информации о солдате не было в общедоступных базах данных. На оборотной стороне боец написал: «Передать Ширниной Степаниде Лукьяновне». Это послание шло долгие 78 лет.
То, что удалось найти родственников красноармейца - большая удача. На 100 найденных бойцов приходится два-три установленных имени. Из 109 военнослужащих Красной армии, поднятых вместе с алтайским солдатом, установили имена только семерых.
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ИСТОЧНИК KP.RU