2020-06-13T05:38:17+03:00
Общество

Алтайские поисковики передали бланк смертного медальона солдата его родным

Красноармеец Григорий Ширнин до прошлого года считался пропавшим без вести
Анастасия Корягина
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Церемония передачи бланка медальона.Церемония передачи бланка медальона.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Алтайский поисковой отряд "Ориентир" передал родственникам красноармейца Григория Ширнина его солдатский медальон. Солдат считался пропавшим без вести до прошлого года.

Как сообщает официальный сайт региона, в 2019 году смертный медальон нашего земляка обнаружили бойцы объединенного отряда Мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск". Они вели поисковые работы в Ленинградской области. Бланк медальона представители алтайского отряда "Ориентир" передали внучкам бойца Вере Зиновьевой и Татьяне Феофелактовой, и правнукам Елене и Андрею.

У семьи не было никакой информации о солдате. "Про дедушку мы ничего не знали, и бабушка ничего не рассказывала, старалась обойти эту тему. О пропавших без вести не принято было говорить. Но бабушка его очень ждала", - рассказала Вера Зиновьева.

Григорий Ширнин родился в Бийске в 1902 году. Был призван в ряды Красной армии Зональным районным военным комиссариатом. В 1941 году принимал участие в боевых действиях советских войск на подступах к Ленинграду.

Надпись, содержащая личную информацию о погибшем, была расшифрована практически сразу. Поиск родственников занял почти год, поскольку информации о солдате не было в общедоступных базах данных. На оборотной стороне боец написал: «Передать Ширниной Степаниде Лукьяновне». Это послание шло долгие 78 лет.

То, что удалось найти родственников красноармейца - большая удача. На 100 найденных бойцов приходится два-три установленных имени. Из 109 военнослужащих Красной армии, поднятых вместе с алтайским солдатом, установили имена только семерых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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