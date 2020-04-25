В преддверии Дня Победы чеченские волонтеры разыскивают в Алтайском крае родных солдат, погибших под Грозным

Активисты общественной организации «Наш дом – город Грозный» запустили Всероссийскую акцию «Я вернулся, мама». Они пытаются найти родных алтайских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны под Грозным.

Суть акции заключается в том, что волонтеры разыскивают родственников воинов, отдавших свою жизнь в 1942 году при обороне Грозного, и других боях на территории Чеченской республики. Они были захоронены в братских могилах. Активисты хотят передать в специальных контейнерах землю на их родину и свидетельства, подтверждающие захоронение, сообщает портал «Открытые НКО».

В числе захоронений есть и бойцы из Алтайского края. Достоверно известно о девяти погибших в тех краях. Возможно, их родственники даже не догадываются, где находится прах их дедов.

- Одна чудесная история уже случилась. 80-летний Ким Цыбиков из Бурятии всю жизнь искал своего отца, который не вернулся с фронта. Теперь волонтеры передадут семье землю с братской могилы, где похоронен пулеметчик Барлук Цыбиков, - рассказывает источник.

— Летом 41-го отца призвали в действующую армию. Всю войну от него шли письма, но за месяц до ее окончания мы получили похоронку. А через некоторое время пришло последнее письмо от отца. Он писал, что скоро войне конец, он вернется к своим дорогим сыновьям и все будет хорошо. Где, на каких перепутьях похоронка опередила живого отца? Это вселяло некоторые сомнения, а вдруг что-то перепутали, - говорит сам Ким Борисович.

Теперь он знает о судьбе своего отца.

Мы можем помочь отыскать родственников и других солдат, захороненных в братских могилах на территории Чеченской республики. Вот их имена:

1. Голубятников Николай Иванович 1919 - 08(11).04.1943 (западнее, 200 м, высота напротив дома Специалистов, братская могила, 1 ряд, 8-й слева направо) сержант

Место рождения: Алтайский край, Завьяловский р-н, с. Глубокое

2. Заковрягин Алексей Устинович 1920 - 26.09.1942 красноармеец

Место рождения: Алтайский край, Каменский р-н, Закевряжский с/с, п. Кираси

3. Кочерга Александр Гаврилович 1914 - 20.02.1944 красноармеец (Хильдихороевский с/с, с. Тюм, у отм. Сар)

Место рождения: Алтайский край, Краснозуевский р-н, Локтевский с/с

4. Резниченко Василий Павлович 1908 - 07.09.1942 красноармеец (г. Гудермес, северо-восточнее, 1500 м)

Место рождения: Алтайский край, Красноозерский р-н, п. Буденного

5. Шабельник Тимофей Иванович 30.07.1945 старшина

Место рождения: РСФСР, Алтайский край, Баевский р-н, с. Баево

6. Сковородников Анатолий Семёнович 1922 - 01.06.1943 ст. сержант

Место рождения: Алтайский край, Краснощековский р-н, с. Марашка

7. Стрелков Николай Тихонович 1923 - 22.04.1943 рядовой

Место рождения: Алтайский край, Тюменцевский р-н, г. Крутыш

8. Стремсов Николай Тихонович 1923 - 22.04.1943 рядовой

Место рождения: РСФСР, Алтайский край, Тюменковский р-н, г. Крутишко

9. Плешкань Фёдор Маркович 1906 - 19.05.1945 рядовой

Место рождения: Алтайский край, Поспелихинский р-н, Угловский с/с, с. Воронцовка.