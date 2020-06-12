В Барнауле на площади Сахарова прошла церемония поднятия флага РФ

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:30:59+03:00

В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя РФ от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

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12 июня в Барнауле на площади Сахарова прошла церемония поднятия флага Российской Федерации, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края. В нем приняли участие губернатор края Виктор Томенко

В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя РФ от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Затем под звуки гимна триколор подняли над площадью вместе с флагами Алтайского края и Барнаула. ,

Также на церемонии присутствовали председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и главный федеральный инспектор по региону Юрий Земский.

После поднятия флага Томенко осмотрел фотовыставку «Документы рассказывают», посвященную Дню России. Экспозицию подготовили по материалам краевого госархива. Ознакомиться с ней можно в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU