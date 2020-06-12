2020-06-12T11:30:59+03:00
Общество

В Барнауле на площади Сахарова прошла церемония поднятия флага РФ

В мероприятии принял участие Виктор Томенко
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя РФ от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова.В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя РФ от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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12 июня в Барнауле на площади Сахарова прошла церемония поднятия флага Российской Федерации, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края. В нем приняли участие губернатор края Виктор Томенко

В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя РФ от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Затем под звуки гимна триколор подняли над площадью вместе с флагами Алтайского края и Барнаула. ,

Также на церемонии присутствовали председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и главный федеральный инспектор по региону Юрий Земский.

После поднятия флага Томенко осмотрел фотовыставку «Документы рассказывают», посвященную Дню России. Экспозицию подготовили по материалам краевого госархива. Ознакомиться с ней можно в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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