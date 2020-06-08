Прогноз климатолога: тропиками Алтай не станет, а стихийных бедствий прибавится

На Алтае из-за гор и географического положения (более южного расположения) сформировался особенный климат – у нас немного теплее, чем в других регионах Сибири. Энтузиасты даже выращивают здесь виноград. Но в последние годы погода словно сошла с ума - то зной, то заморозки. Ледники тают со стремительной скоростью, а в высокогорье начали появляться комары и мошки, которых раньше тут не было. Или взять последний случай, когда в последних числах мая в Алтайском крае стояла аномальная жара, которая кончилась ураганом и резким похолоданием.

Неужели глобальное потепление превращает Сибирь в зону тропиков! О том, что происходит с климатом и превратится ли наш регион в сибирские Сочи, мы спросили климатолога, доктора биологических наук, профессора Томского госуниверситета Сергея Кирпотина.

- Аномальная погода - это уже закономерность, к которой надо привыкнуть и перестать удивляться. По-другому уже не будет. Дело в том, что глобальное потепление связано не только с повышением температуры, хотя эти тренды наблюдаются, перестраиваются климатические системы нашей планеты, все ведущие потоки воздушных масс. Это происходит с появлением экстремальных погодных и природных явлений, который иногда носят катастрофический характер, - говорит ученый. - Перепады погоды характерны для меняющегося климата и будут только усиливаться. Я бы удивился, если бы последняя жара не закончилась сильным ураганом.

Климатолог о потеплении 00:00 00:00

Что произойдет с климатом на Алтае и в Сибири в целом? Если потепление продолжится и дальше, не начнут ли у нас бушевать торнадо как в Америке?

- Это уже происходит. Недавно московскими учеными была выпущена потрясающая работа по количеству смерчей в Евразии. Наконец-то, удалось дать оценку того, что происходит в России. Когда они составили карту, посмотрели количество и динамику, как много их бывает, оказалось, что у нас регистрируется по нескольку сотен смерчей в год, - говорит Сергей Кирпотин.

Изменения климата связывается глобальным потеплением, которое вызвано человеком – мы сожгли огромное количество углеводорода, который тысячелетиями накапливался в недрах планеты. Сегодня это все в атмосфере. Она так насыщена углекислым газом, метаном и другими парниковыми газами, что на ближайшие сто лет этот процесс уже обеспечен. Остановить его нельзя.

- Система находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние. Как и у любой сложной системы, а климат это сложнейшая система, в кризисе возникает точка бифуркации, то есть, раздвоение, когда развитие ситуации может пойти как в одном направлении, так и в другом. В нашем случае все может пойти в сторону потепления или обвального похолодания, как это показано в фильме «Послезавтра» (голливудский фильм-катастрофа, созданный по реальной модели, где остановка гольфстрима приводит к новому ледниковому периоду – прим.авт.), - рассказал ученый.

Сейчас Сибирь самая горячая точка в плане потепления. Сибирская Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем другие регионы. Это приводит не столько к потеплению, сколько к крайней неустойчивости климата.

- Если вы меня спросите, какое будет лето жаркое или холодное, могу ошибиться, но точно скажу, что количество экстремальных явлений за счет майского потепления вырастет примерно на 50 процентов. Алтай, как и все другие регионы, будет все больше страдать от катастрофических погодных явлений - наводнений, засухи и увеличения пожаров.

По мнению ученого, уповать на то, что Сибирь станет тропиками, и люди смогут выращивать тут апельсины, тоже не стоит.

- Эти плюсы легко обернутся минусами. Вместе с возможностью выращивать новые культуры придут вредители, к которым мы не готовы. Мы должны научиться жить в условиях резко меняющегося климата, - считает климатолог.