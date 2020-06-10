2020-06-10T11:19:59+03:00
Экономика

Алтайские склады трещат по швам от переизбытка молочной продукции

Это влияет на падение уровня закупочных цен
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Почти семь тысяч тонн сыров хранится на складах.Почти семь тысяч тонн сыров хранится на складах.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Производители сыров, сухого молока и животного масла в Алтайском крае не могут реализовать свои товары. Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев в ходе пресс-конференции 9 июня, что никогда таких запасов в крае еще не было.

– У нас никогда не было таких переходящих запасов по сухому молоку, животному маслу и сырам. Они в разы больше, чем в прошлом году. Почти на четыре миллиарда рублей заморожено продукции – лежит на складах, – сказал Чеботаев.

В Алтайпищепроме «Толку» рассказали, что сейчас на складах алтайских переработчиков хранится почти семь тысяч тонн сыров, около пяти тысяч тонн сливочного масла и более семи тысяч тонн сухих молочных продуктов. Министр обратил внимание на то, что переходящие остатки неизбежно роняют уровень закупочных цен на молоко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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