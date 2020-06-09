Власти Алтайского края пока не планируют вводить ЧС из-за засухи

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:36:45+03:00

Ситуацию с засухой осложнило также то, что осенью 2019 года выпало мало осадков. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Алтайского края.

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В Алтайском крае пока не планируют вводить режим ЧС из-за засухи, хотя посевы в регионе уже пострадали. Острая засуха была зафиксирована на площади 1,8 га.

– На сегодняшний день проблема существует. Для введения ЧС есть свои критерии. Если это касается почвенной засухи, то это температура за 30 градусов в определенный период, если атмосферной - это количество осадков. На сегодняшний день ни один район под критерии не попадает. Но дальше будем следить за ситуацией, мы всегда начеку, муниципалитеты в курсе, - сказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев в ходе пресс-конференции.

Чеботаев отметил, что режим ЧС не предполагает компенсации потерь будущего урожая хозяйствам. Вопрос агрострахования в этой ситуации, по мнению министра, намного важнее.

Напомним, из-за недостатка осадков в начале июня на площади около 700 тысяч га наблюдалось отмирание нижних листьев сельхозкультур.

ИСТОЧНИК KP.RU