Власти Алтайского края пока не планируют вводить ЧС из-за засухи
В Алтайском крае пока не планируют вводить режим ЧС из-за засухи, хотя посевы в регионе уже пострадали. Острая засуха была зафиксирована на площади 1,8 га.
– На сегодняшний день проблема существует. Для введения ЧС есть свои критерии. Если это касается почвенной засухи, то это температура за 30 градусов в определенный период, если атмосферной - это количество осадков. На сегодняшний день ни один район под критерии не попадает. Но дальше будем следить за ситуацией, мы всегда начеку, муниципалитеты в курсе, - сказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев в ходе пресс-конференции.
Чеботаев отметил, что режим ЧС не предполагает компенсации потерь будущего урожая хозяйствам. Вопрос агрострахования в этой ситуации, по мнению министра, намного важнее.
Напомним, из-за недостатка осадков в начале июня на площади около 700 тысяч га наблюдалось отмирание нижних листьев сельхозкультур.
ИСТОЧНИК KP.RU