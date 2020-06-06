На Алтае разгневанный мужчина повредил чужой автомобиль за отказ подвезти

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай 33-летний мужчина повредил автомобиль Toyota Probox. Водитель отказалась подвезти незнакомца и он разозлился, пишет ГУ МВД по региону.

Все произошло в конце марта, когда мужчина возвращался домой от своих знакомых. На одной из улиц пьяный горожанин заметил припаркованный автомобиль, за рулем которого была девушка. Мужчина попросил отвезти его домой, но получил отказ.

- Реакция водителя разозлила обвиняемого и он разразился нецензурной бранью, а затем несколько раз ударил ногами и кулаками по разным частям иномарки. В итоге были повреждены оба бампера, задняя дверь, а также разбита фара, - отмечают в ведомстве.

Испуганная девушка быстро заблокировала двери, отъехала подальше от дебошира и позвонила в полицию.

Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Экспертиза установила, что сумма причинённого ущерба составила 22 тыс. рублей. Полицейские завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские задержали угонщика в Барнауле

Возбудили уголовное дело (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU