2020-06-06T08:20:49+03:00
Происшествия

Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске

В тушении участвовали 13 бойцов пожарной охраны, 4 единицы пожарной и специальной техники
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Ребенка и двух взрослых спасли из горящего дома в НовоалтайскеРебенка и двух взрослых спасли из горящего дома в НовоалтайскеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Ночью в Новоалтайске произошел пожар в частном доме. Из охваченного огнем жилища спасли семью, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 1:11. На момент прибытия спасателей открытым огнем горела крыша и веранда дома, пламя стремительно распространялось.

Из задымленного и охваченного огнем дома спаслись три человека, в том числе один ребенок.

- Для обнаружения внутри помещения возможных пострадавших, на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы. Более двух часов велась борьба с огнем до полной ликвидации возгорания, - отмечают в ведомстве.

Общая площадь горения составила около 80 квадратных метров. В тушении участвовали 13 пожарных, использовали 4 единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. По предварительной оценке, наиболее вероятной причиной происшествия стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усатый мужчина пропал в Алтайском крае

Его ищут уже неделю (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае разгневанный мужчина повредил чужой автомобиль за отказ подвезти
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июня 2020 года составило 2255
Житель Алтайского края вынес из магазина рюкзак с шашлыком и мясными деликатесами
Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске
Усатый мужчина пропал в Алтайском крае
На Алтае выпал снег, несколько машин съехали с дороги в кювет
Какой будет погода на выходных в Алтайском крае
Власти Алтайского края задумались о переходе к первому этапу смягчений ограничений
В Алтайском крае бизнесмены украли из бюджета 23 миллиона рублей
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 25
Мэрия Барнаула обновится
В алтайском наукограде установили инновационные столбы
В барнаульский центр детского творчества проник коронавирус
Министр здравоохранения Алтайского края: количество тяжелобольных коронавирусом достигло наивысшего уровня
До глубины души: сотрудники Россетей на личные деньги купили респираторы для медиков
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 914
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Алтайские антимонопольщики проверят, действительно ли в «Ярче» лучшие цены
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 2192
В Барнауле начался сбор жимолости