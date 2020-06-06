Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:20:49+03:00

Ребенка и двух взрослых спасли из горящего дома в Новоалтайске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В тушении участвовали 13 бойцов пожарной охраны, 4 единицы пожарной и специальной техники

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Ночью в Новоалтайске произошел пожар в частном доме. Из охваченного огнем жилища спасли семью, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 1:11. На момент прибытия спасателей открытым огнем горела крыша и веранда дома, пламя стремительно распространялось.

Из задымленного и охваченного огнем дома спаслись три человека, в том числе один ребенок.

- Для обнаружения внутри помещения возможных пострадавших, на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы. Более двух часов велась борьба с огнем до полной ликвидации возгорания, - отмечают в ведомстве.

Общая площадь горения составила около 80 квадратных метров. В тушении участвовали 13 пожарных, использовали 4 единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. По предварительной оценке, наиболее вероятной причиной происшествия стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU