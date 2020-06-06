Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске
Ночью в Новоалтайске произошел пожар в частном доме. Из охваченного огнем жилища спасли семью, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 1:11. На момент прибытия спасателей открытым огнем горела крыша и веранда дома, пламя стремительно распространялось.
Из задымленного и охваченного огнем дома спаслись три человека, в том числе один ребенок.
- Для обнаружения внутри помещения возможных пострадавших, на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы. Более двух часов велась борьба с огнем до полной ликвидации возгорания, - отмечают в ведомстве.
Общая площадь горения составила около 80 квадратных метров. В тушении участвовали 13 пожарных, использовали 4 единицы техники.
В результате пожара никто не пострадал. По предварительной оценке, наиболее вероятной причиной происшествия стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Усатый мужчина пропал в Алтайском крае
Его ищут уже неделю (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU