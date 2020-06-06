6 Июнь 2020 2020-06-06T05:35:22+03:00

Какой будет погода на выходных в Алтайском крае. Фото: pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в регионе будет дождливо

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В Алтайском крае на выходных, 6 и 7 июня , будет прохладно и дождливо. Днем воздух прогреется до +24 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Днем в субботу 6 июня в регионе будет +15...+20 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 6 июня столбик термометра поднимется до отметки +15...+17 градусов. В краевой столице во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Ночью в воскресенье 7 июня в регионе температура воздуха составит +5...+10 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью 7 июня будет +7...+9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем 7 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +19...+24 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем в воскресенье температура воздуха составит +19...+21 градус. В конце дня кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман. Ветер западный 4-9 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU